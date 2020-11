Kultur

"Europa ohne Grenzen - Eisenzeit"

Ein Höhepunkt des Deutschlandsjahres in Russland ist die Eisenzeit-Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg. Mittelpunkt der Schau sind 800 Objekte, die 1945 aus Berlin in die Sowjetunion verlagert wurden. Weitere Exponate aus Berliner und russischen Museen vervollständigen die Ausstellung.