Es war ein makabrer Zustand: Bestimmt tausendmal pro Jahr mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz die Frage beantworten, weshalb die Wohnstätte des SS-Lagerkommandanten Rudolf Höß nicht zur Gedenkstätte gehört und entsprechend zu besichtigen ist. Die Frage war naheliegend, denn die sogenannte Höß-Villa liegt direkt angrenzend neben dem "Stammlager Auschwitz eins", nur durch eine Mauer von ihm getrennt und einen Steinwurf von der ersten in Betrieb genommenen Gaskammer des Lagers entfernt. Die "Höß-Villa" ist nun im Besitz des New Yorker Counter Extremism Project, welches das Haus entkernen ließ und in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Auschwitz für Besucher zugänglich machen und hier ein Auschwitz-Forschungszentrum für Hass, Extremismus und Radikalisierung etablieren will - in enger Zusammenarbeit mit dem Auschwitzer Museum. Internationale Beachtung fand das Haus, da es –als Filmkulisse nachgebaut– zentraler Schauplatz des Films "Zone Of Interest" gewesen ist und als Folge entsprechend von den Auschwitz-Besuchern teils belagert worden ist.