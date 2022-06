Kultur

Auftakt der Filmfestspiele in Cannes

Den Auftakt der Filmfestspiele in Cannes machte die Zombie-Komödie "Coupez" von Michel Hazanavicius. Marie Kreutzer stellt ihren Film über die alternde Kaiserin Sissi vor. "Corsage" ist einer der wenigen deutschsprachigen Filme, die 2022 auf dem Filmfestival in Südfrankreich gezeigt werden. Auch dabei am ersten Wettbewerbstag war Felix Van Groeningen's "The Eight Mountains". Wir berichten aus Cannes.

Datum: 20.05.2022