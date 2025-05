Drei Jahre war die deutsch-israelische Journalistin Alena Jabarine im Westjordanland und hat über diese Zeit ein Buch geschrieben: "Der letzte Himmel". Darin erzählt sie von Erlebnissen und Begegnungen zwischen Checkpoint und Schönheitssalon, und davon, was es heißt, als Palästinenserin im besetzten Gebiet zu leben. In den Jahren 2020 bis 2022 lebte sie in Ramallah, dokumentierte ihren Alltag, postete Videos davon auf Social Media. Aus all dem ist ihr Buch entstanden. Die Geschichten darin erzählen von Solidarität und Gemeinschaft, von jungen Menschen mit Träumen. Aber auch von struktureller Gewalt, von Repressionen, denen Palästinenser in den besetzten Gebieten ausgesetzt sind. Und von der Allgegenwärtigkeit des israelischen Militärs. In Masafer Yatta dokumentiert sie, wie palästinensische Kinder auf ihrem Schulweg vor Siedler-Angriffen geschützt werden müssen. Dabei werden sie zuerst von israelischen Soldaten, dann von palästinensischen und jüdischen Aktivisten begleitet. Alena Jabarine stellt in ihrem Buch palästinensische Perspektiven in den Vordergrund, die gerade in Deutschland oft unterrepräsentiert sind. Man kann ihr dafür Einseitigkeit vorwerfen, doch für sie war das eine bewusste Entscheidung. Alena Jabarine will als Palästinenserin in Deutschland auch denen eine Stimme geben, deren Hilferufe gerade verhallen.