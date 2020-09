Kultur

Art Basel: Jubiläum ohne Messe

Nach der endgültigen Absage für 2020 bietet die Art Basel nun in ihrem Jubiläumsjahr wie die Schwesternmesse in Hongkong eine Online-Alternative an. Vom 17. bis zum 19. Juni für VIPs, vom 19. bis 26. Juni für jedermann.

