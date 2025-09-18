Kultur
"Kulturzeit" vom 18.09.2025: Anschlag von Mölln - Wenn Trost nicht ankommt
Die Themen der Sendung: Doku "Die Möllner Briefe", die Ängste der Deutschen - Gespräch mit Isabelle Borucki, Film "Miroirs no 3", Jimmy Kimmel, Kunst mit KI.
- Deutschland 2025
- 18.09.2025
- 19:23 - 20:00 Uhr
"Die Möllner Briefe": Erschütternder Dokumentarfilm
Bei einem rassistischen Brandanschlag im schleswig-holsteinischen Mölln 1992 starben drei Menschen. Damals drückten Menschen aus ganz Deutschland in Briefen ihre Solidarität und Anteilnahme mit den Opfern des Anschlags aus. Doch diese sogenannten Möllner Briefe gingen nie an die Adressaten, sondern landeten im Stadtarchiv, wo sie von einer Studentin fast drei Jahrzehnte später zufällig entdeckt wurden. Sie nahm Kontakt zu den Überlebenden auf. Einer von ihnen ist Ibrahim Arslan. Der Dokumentarfilm "Die Möllner Briefe" (Kinostart in Deutschland am 25. September) begleitet ihn dabei, wie er versucht zu ergründen, warum diese Beileidsbekundungen sie nie erreicht haben. Zudem begibt er sich auf die Suche nach den damaligen Briefeschreibern und trifft einige von ihnen.
Studie zu den Ängsten der Deutschen - Gespräch mit Isabelle Borucki
Kriege, Klimakrise, Inflation: Wer die aktuellen Nachrichten verfolgt, spürt schnell, dass die Zeiten unruhig sind. Optimismus fällt vielen schwer, Sorgen um die Zukunft nehmen zu. Doch welche Ängste beschäftigen die Menschen in Deutschland am meisten? Eine neue Studie der R+V Versicherung hat das untersucht. Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Isabelle Borucki, die die Studie als Beraterin begleitet.
Christian Petzolds neuer Film "Miroirs No. 3"
Ein Autounfall im Berliner Umland, bei dem ihr Freund stirbt, führt eine junge Klavierstudentin (Paula Beer) ins Haus einer fremden Frau, die sie mit mütterlicher Fürsorge umgibt (Barbara Auer). In der Rolle einer Tochter findet sie neue Kraft, und auch die ältere Frau, die von einem schweren Verlust gezeichnet ist, erwacht zu neuem Leben, was ihre zerrüttete Familie wieder zusammenwachsen lässt. Doch die Illusion ist nur von kurzer Dauer. Der mit großer Sensibilität fotografierte Film erzählt eine spätsommerliche Heilungsgeschichte, leicht und ohne konzeptuellen Überbau.
Disney setzt Late-Nite-Show "Jimmy Kimmer Live" ab
Der Disney-Konzern setzt die Late-Night-Show "JimmyKimmel Live" seines TV-Networks ABC ab. Wie der Medienkonzern am 17. September bekannt gab, soll auf dem Sendeplatz "auf unbestimmte Zeit" ein anderes Programm laufen. Kimmel hatte in seinen Sendungen am 15. und 16. September der MAGA-Bewegung von US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, politisches Kapital aus der Ermordung des rechten Influencers Charlie Kirk zu ziehen. Kimmel hatte unter anderem Vizepräsident J.D. Vance und dessen Behauptung, die radikale Linke sei für das Attentat verantwortlich, angegriffen. Darauf hatte die vom Trump-Vertrauten Brendan Carr geleitete TV-Behörde Federal Communications Commission die Partnersender von ABC aufgefordert, Kimmels Show nicht mehr zu übernehmen. Sollten sie dem nicht Folge leisten, seien "Strafen oder der Entzug der Sendelizenz möglich", so der Behörden-Chef.
Vertreter der Kulturbranche und der Demokratischen Partei äußerten sich in ersten Reaktionen entsetzt über die Vorgänge. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sagte, die Absetzung sei eine koordinierte, gefährliche Aktion. Die Republikaner "glauben nicht an Redefreiheit. Sie zensieren uns in Echtzeit", so Newsom.
Kunst mit KI - Miguel Chevalier in München
"Digital by nature" heißt die erste große Einzelausstellung des Künstlers Miguel Chevalier in der Kunsthalle München (bis 1. März 2026). Der in Mexiko geborene und in Paris lebende Künstler arbeitet seit 40 Jahren mit Computer-Kunst, jetzt auch mit KI.