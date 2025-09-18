Bei einem rassistischen Brandanschlag im schleswig-holsteinischen Mölln 1992 starben drei Menschen. Damals drückten Menschen aus ganz Deutschland in Briefen ihre Solidarität und Anteilnahme mit den Opfern des Anschlags aus. Doch diese sogenannten Möllner Briefe gingen nie an die Adressaten, sondern landeten im Stadtarchiv, wo sie von einer Studentin fast drei Jahrzehnte später zufällig entdeckt wurden. Sie nahm Kontakt zu den Überlebenden auf. Einer von ihnen ist Ibrahim Arslan. Der Dokumentarfilm "Die Möllner Briefe" (Kinostart in Deutschland am 25. September) begleitet ihn dabei, wie er versucht zu ergründen, warum diese Beileidsbekundungen sie nie erreicht haben. Zudem begibt er sich auf die Suche nach den damaligen Briefeschreibern und trifft einige von ihnen.