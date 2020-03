Kultur

"Andy Warhol"

Was macht Andy Warhol aktuell? "Als Sohn von Immigranten, als schwuler Mann und in seinem Verhältnis zur Subkultur" habe er gerade heute eine große Relevanz, so das Museum Ludwig in Köln, das mit der Tate Modern in London eine große Schau zeigt.

Datum: 12.03.2020