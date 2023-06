Zudem will sich Chialo auf die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz konzentrieren. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung zählt mit zahlreichen Museen und Instituten zu den wichtigsten Kultureinrichtungen in Deutschland. "Auch wenn der Bund und alle 16 Bundesländer gemeinsam am Hebel sind, als Sitzland hat Berlin eine besondere Verantwortung und wird maßgeblich an den Weichenstellungen mitwirken, die zu einer größeren Attraktivität der Stiftung für das Publikum beitragen werden", sagt der CDU-Politiker mit tansanischen Wurzeln. Der frühere Ordensschüler, Hardrocker, Türsteher und Musikmanager ist gut vernetzt in der Berliner Kulturbranche. Wir sprechen mit ihm über seine Pläne im neuen Amt.