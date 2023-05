Engin Devekiran hat einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter. Beim Studium an der Popakademie in Mannheim tauchte für ihn auf einmal die Frage auf: Was macht diese doppelte Herkunft mit mir und was macht das mit meiner Musik? Gemeinsam mit seiner Band hat er an dieser Frage getüftelt und eine überzeugende Antwort gefunden. Deutsch-türkischen Indie eben. Mit seiner Musik will er auch aufmerksam machen auf eine lange Tradition der deutsch-türkischen Rock- und Popmusik, wie sie schon die "Gastarbeiter" entwickelt haben: "Türkische Kultur ist schon so lange in Deutschland, und sie ist einfach Teil der Popkultur. In ihrer ganzen Vielfalt ist sie aber noch nicht hörbar, das will ich ändern. Ich wünsche mir, dass Leute Bock haben, über ihren musikalischen Tellerrand zu schauen." Jetzt erscheint das erste Album von Engin: "Nacht".