Kultur

Afrika des Alltags: Lord Byrons Feldbett

In unserer Reihe "Afrika des Alltags" von Thomas Palzer ging es auch um Lord Byrons Feldbett, das der Freiheitskämpfer und Dichter vor seinem Tod in Griechenland benutzte und das im Nationalmuseum in Athen steht.

Datum: 05.10.2001