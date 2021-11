Kultur

Denkfabrik Afghanistan

Noch immer ist kein Frieden für Afghanistan in Sicht. Das Land wird zwischen Taliban und IS regelrecht zermalmt. Der ehemalige Boxer und gebürtige Afghane Hamid Rahimi setzt sich unermüdlich für die Menschen in seiner Heimat ein. Mit der "Denkfabrik Afghanistan" möchte er finanzielle und materielle Ressourcen mobilisieren.

Datum: 20.10.2021