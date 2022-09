Afghanische Flüchtlinge in Albanien

Die Goethe-Medaille, das offizielle Ehrenabzeichen der Bundesrepublik Deutschland, ist nach zwei Jahren Pandemiebedingter Fern- und Online-Vergabe am 28. August 2022 - Johann Wolfgang Goethes Geburtstag - wieder bei einer großen Feier in Weimar vergeben worden. Die Medaille wird vom Goethe-Instituts an drei internationale Preisträger*innen verliehen, die sich in besonderer Weise für die Vermittlung von Kunst, Kultur und Gesellschaftsthemen verdient gemacht haben. Es ist aber kein Popularitätspreis - und so sind auch in diesem Jahr die Gewinner*innen politisch, kritisch und vielleicht sogar so etwas wie der widerspenstige Kulturstachel in ihren Herkunftsregionen. Die Goethe Medaille 2022 geht an den Maler und Aktivisten Mohamed Abla aus Ägypten, an das Kunst- und Kulturmanager-Duo Sandbox Collective aus Indien und an Tali Nates in Südafrika, die das Holocaust and Genocide Centre in Johannesburg gegründet hat.