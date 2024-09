Adorno-Preis an Seyla Benhabib

Sie ist eine der international bedeutendsten Denkerinnen in der Tradition der Kritischen Theorie: die amerikanisch-türkische Philosophin und Feministin Seyla Benhabib. Am 11. September erhält sie den renommierten Adorno-Preis der Stadt Frankfurt, der 2012 bereits ihrer Kollegin Judith Butler verliehen wurde. Sie lehrte in Harvard, Yale und an der New School for Social Research in New York - inzwischen ist sie emeritiert und lehrt an der Columbia Law School in New York. In einer Zeit, in der nationale Egoismen die universellen Menschenrechte ins Abseits drängen, verteidigt sie den Kern kosmopolitischen Denkens.