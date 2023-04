80 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto

In den 1960er Jahren sorgten Millionen von Arbeitsmigranten für den Wohlstand der Bundesrepublik. Dincer Gücyeter erzählt davon am Beispiel seiner eigenen anatolischen Familie, beschreibt ihre Armut und ihre Hoffnungen - auch die Knechtung von Frauen in patriarchalen Verhältnissen. Er folgt dem Weg der jungverheirateten Eltern, Mitte der 1960er Jahre nach Nettetal am Niederrhein. Es ist die Mutter, nicht der Vater, die alles jahrzehntelang am Laufen hält, aber das hat einen Preis: Die Mutter schuftet sich kaputt, auch der kleine Dincer verdient schon etwas dazu – aber dann sucht er Distanz zu dieser stickigen Welt, möchte schreiben und zum Theater. Das fühlt sich an wie Verrat an der Mutter. "Wir haben blind danach gestrebt, den Schmerz der Entwurzelung mit Geld zu heilen", sagt die Mutter am Ende eines Zwiegesprächs im Buch. Sie sagt auch, dass es schönere Träume hätte geben können.