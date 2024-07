Kristen Stewart spielt Lou, die in einem Kaff in New Mexico festsitzt, ihr Leben ist eine einzige Wiederholung. Lou arbeitet in einer Muckibude, das Setting macht von Anfang an klar: Hier ist viel überschüssiges Testosteron unterwegs. Auch in Gestalt von Lous Schwager JJ, der ihre Schwester regelmäßig krankenhausreif schlägt. Lou glaubt, sie müsse ihre Schwester beschützen und bleiben. Bis Jackie auftaucht, eine attraktive Bodybuilderin – es ist Liebe auf den ersten Blick. Jackie träumt von einem Bodybuildingwettbewerb in Las Vegas und zum ersten Mal in ihrem Leben träumt auch Lou und ahnt, dass das Leben noch mehr für sie bereit hält. Doch den beiden Frauen stellen sich jede Menge Hindernisse in den Weg – allen voran Lous Vater, ein brutaler Gangsterboss. Regisseurin Rose Glass' Film beginnt als zarte Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen und wandelt sich schon bald zu einem Horrorfilm in Tarantino-Manier, gewürzt mit viel Humor und Ironie. Es geht um weibliche Selbstbehauptung in einer Welt voll toxischer Männlichkeit. Und das ist mitreißend, immer wieder verstörend, auf jeden Fall aber erfrischend neu. Ein zarter Liebesfilm, ein wilder Horrorfilm, ein feministisches Statement, ein packender Thriller - all das ist "Love Lies Bleeding".