Auch wenn wir dachten, dass alle Geschichten über die DDR inzwischen erzählt worden sind: Der Schriftsteller Jakob Hein erfindet in seinem neuen Roman eine gänzlich neue – eine Geschichte, die man so nicht erwartet hätte und die spannenderweise genau so passiert sein könnte. Der Romantitel "Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste" gibt die Richtung vor. Grischa, frischgebackener Außenhändler der DDR, setzt dem allgemeinen Nichtstun in den 1980ern eine Idee entgegen. Er will den armen afghanischen Hanfbauern (Afghanistan war zu der Zeit sozialistischer Bruderstaat) ihr Cannabis abhandeln und das Zeug für Westgeld an den Klassenfeind in Westberlin und der BRD verkaufen. Damit würde die DDR in kürzester Zeit Hunderte Millionen an Devisen einnehmen und die afghanischen Bauern müssten ihre Waren nicht mehr hochgefährlich über den Hindukusch schmuggeln. Ganz nebenbei wird außerdem endlich geklärt, wie es der DDR gelang, Franz Joseph Strauß dazu zu bringen, der maroden DDR-Wirtschaft einen Milliardenkredit zu verschaffen.