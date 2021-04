Kultur

Vor 60 Jahren begann der Eichmann-Prozess

Adolf Eichmann gilt als einer der Strategen der Judenvernichtung im Dritten Reich. Nach der waghalsigen Entführung des Naziverbrechers aus Argentinien, begann am 11. April 1961 in Jerusalem der Prozess. Er endete mit dem Todesurteil und der einzigen Hinrichtung in der Geschichte Israels.

Datum: 12.04.2021