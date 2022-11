Der New Yorker Filmemacher James Gray erzählt in "Zeiten des Umbruchs" vom Aufwachsen in den 1980er Jahren und fängt in diesem Familiendrama den Geist und die Werte dieser Zeit präzise ein. Anne Hathaway überzeugt als jüdische Mama, Newcomer Banks Repeta spielt souverän das Alter Ego des 13-jährigen James Gray. Es geht um einen Emigrantenfamilie, die nun in der dritten Generation versucht, den amerikanischen Traum zu leben. Schlüssel zum Erfolg: eine teure Privatschule, in der die Familie Trump die Strippen zieht. Fred Trump Senior ist Sponsor: konservativ, turbokapitalistisch, voller Vorurteile gegen Minderheiten. Ein Zeitgeist, der Ronald Reagan an die Macht bringen wird...