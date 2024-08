"Die legale Migration für die Wirtschaft ist nicht das politisch Kontroverse", sagt Hein. "Da stirbt auch niemand. Die Leute steigen in ein Flugzeug, bekommen Dokumente, kommen und arbeiten. Die sehr viel kleinere, aber lebensgefährliche, tödliche und politisch explosive Frage der irregulären Migration hängt nicht an den Zahlen, sondern am Gefühl des Kontrollverlustes und an den horrenden humanitären Kosten." Hein de Haas zeigt auf, dass die Zahl der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich höher war als heute – und dass bei einer kleineren Bevölkerung. "Langfristig gesehen machen Flüchtlinge etwa zehn Prozent der Gesamtmigration aus, eine ziemlich stabile Zahl. Den massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen, den uns viele Politiker weismachen wollen, gibt es nicht", erläutert de Haas. In seinem Buch argumentiert er auf der Grundlage zahlreicher Daten und mit Blick auf globale und historische Zusammenhänge. Dabei verschweigt er nicht die Probleme, ist aber optimistisch, was ihre Lösung angeht.