Am 14. April um 23.40 Uhr kollidierte das berühmteste Passagierschiff der Geschichte mit einem Eisberg und sank. Seitdem erleben wir den Untergang der Titanic in Film, Kunst und Literatur in Endlosschleife. Der Film "Titanic" mit Kate Winslet und Leonardo di Caprio feiert 2023 sein 25. Jubiläum - mit einer überarbeiteten Version, die in die Kinos kommt. In Ruben Östlunds-Film "Triangle of Sadness" erleiden Superreiche einen Schiffbruch auf einer einsamen Insel. Und in der Netflix-Serie "1899" entführen die "Dark"-Macher das Publikum auf einen ungewissen Trip in einen Ozean, der Schiffe verschlingt. Woher kommt die ungebrochene Faszination für den Mythos des Schiffbruchs?