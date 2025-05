Am 21. Februar 1965 wurde Malcolm X in New York ermordet. Ein Schock für die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Doch 60 Jahre später bleibt der Fall ungeklärt. 2021 hob ein New Yorker Gericht das Urteil von 1966 gegen zwei der drei angeblichen Mörder der "Nation of Islam" auf. Die Familien erhielten 36 Millionen US-Dollar für die verbüßten Haftstrafen. Nur einer der Verurteilten gestand seine Beteiligung. Noch immer sind Fragen ungeklärt, Akten unter Verschluss - der Tod von Malcolm X, Geburtsname Malcolm Little, beschäftigt weiterhin die US-amerikanische Nation und seine Familie. Diese erhebt schwere Vorwürfe gegen FBI, CIA und NYPD. In einer Klageschrift beim Bundesgericht in Manhattan heißt es, die Behörden hätten an einem Komplott teilgenommen. Sie wussten von den Attentatsplänen und ließen sie zu. Doch die Trump-Administration ignoriert bislang die Bitten der Familie, Akten freizugeben – auch wenn Trump kürzlich erst JFK-Akten für die Forschung freigab, scheint es in diesem Fall nicht in seinem Interesse zu sein, mehr über die Machenschaften des FBI zu erfahren. Malcolm X' Tochter, die Schriftstellerin Ilyasah Shabazz, will Gerechtigkeit und die wahren Umstände des Todes ihres Vaters aufdecken. Anlässlich des 100. Geburtstags von Malcolm X fragen wir nach Bedeutung und Aktualität von Malcolm X in einer Zeit, in der Trump die Geschichte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung am liebsten ausradieren würde.