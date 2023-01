Adornos Erben - 100 Jahre Frankfurter Institut für Sozialforschung

Die kritische Theorie wollte einen Rückfall in alte Mentalitäten stets verhindern. 1968 wurden deren Thesen zum Stichwortgeber für die Studentenproteste. Mit scharfzüngigen Intellektuellen wie Jürgen Habermas prägte das Institut die geistige Physiognomie der alten Bundesrepublik maßgeblich. Unter seinem Nachfolger Axel Honneth geriet die Bedeutung von Anerkennung in der Gesellschaft und damit sozialphilosophische Fragen mehr in den Mittelpunkt. Der aktuelle Direktor Stephan Lessenich will das Institut internationalisieren und sich verstärkt feministischen und postkolonialen Fragen widmen. Wie kommen wir raus aus Zwangsverhältnissen, in die wir uns selbst hineinbegeben haben - angesichts der Krisen unserer Zeit ist diese Frage der kritischen Theorie aktueller denn je. “Nur wenn was ist, sich ändern lässt, ist das was ist nicht alles” - diese Zitat von Adorno gilt noch immer - auch 100 Jahre nach Gründung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung.