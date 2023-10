100 Jahre Disney: Kulturkampf um Mickey Mouse

Trauer um die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück: Die US-amerikanische Lyrikerin starb am 13. Oktober im Alter von 80 Jahren in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Todesursache sei Krebs gewesen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Richard Deming, einen Kollegen von der Englisch-Fakultät der Elite-Universität Yale, wo Glück seit 2004 gelehrt hatte. 2020 war Glück mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden - für viele damals überraschend. Experten hatten ihren Namen vorab nicht auf dem Zettel. Die Schwedische Akademie begründete die Auswahl mit der "unverkennbaren poetischen Stimme", mit der Glück "mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell" mache. Die Stimme von Glück sei "aufrichtig, kompromisslos und signalisiert, dass diese Poetin verstanden werden will. Aber es ist auch eine Stimme voller Humor und beißender Scharfsinnigkeit", hieß es in der Begründung. Wir erinnern mit einem Porträt an die Dichterin.