Kulturplatz vom 7. September 2019

Es sind vielleicht nicht die besten Tage für den Journalismus weltweit. In den USA spricht ein Präsident permanent von "Fake News", im deutschsprachigen Raum politisiert die eine rechtsradikale Partei mit dem Begriff "Lügenpresse". Sogar das renommierte Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" wurde von einem handfesten Fälschungsskandal heimgesucht.



Fast zum Trotz – könnte man meinen – findet in Bern das erste Reportagenfestival im deutschsprachigen Raum statt. Drei Tage lang wird an unterschiedlichsten Orten gelesen und diskutiert. Reporterinnen und Reporter erzählen von ihrer Arbeit, von schwierigen Arbeitsbedingungen, von komplizierten Recherchen und politischen Repressalien.



Ist das ein Zufall? Oder müssen bestimmte Formen des Journalismus kritisch hinterfragt werden? Wenn eine Geschichte durch bestimmte Formen des Erzählens nicht mehr der Wirklichkeit entspricht, weil das Geschichtenerzählen, das "Storytelling" die Wahrhaftigkeit verbiegt? Wenn das verkaufbare Produkt im Vordergrund steht, und nicht die Wahrheit?