Auf Gedeih & Verderb – Der Mensch & das «entfesselte» Geld: Kulturplatz vom 5. Februar 2022

Die Schweiz ist auf dem Horror-Trip. Blutrünstige Filme und Serien boomen wie kaum zuvor, ein Verein organisiert Horror-Filmnächte und demnächst eröffnet der erste Horror-Themenpark der Schweiz. Was hat es auf sich mit der kollektiven Angstlust?



Antworten liefert Christine Lötscher, Professorin für Populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich. Sie ist selbst ein Horror-Fan. Seit die Bilder laufen lernten, geistert der Horror über die Leinwand. Gruseln im Stummfilm, im Zombie- oder Splatter-Spektakel. Zunehmend greifen die Filme aber gesellschaftspolitische Themen, wie Rassismus oder Rechtspopulismus, auf und finden so ein neues Publikum. "Kulturplatz" mit Perlen des gepflegten Horrorfilms und wie sie zum Kulturgut wurden.



Grusel und Schrecken verbreitet auch der SRF-Podcast "Grauen". Einmal im Monat wird das Kopfkino angeworfen mit Geschichten, die das Fürchten lehren. Seit 1975 gibt es bereits das legendäre "Schreckmümpfeli". Mit dem Podcast "Grauen" orientiert sich das Team am Horror und erreicht so ein jüngeres Publikum. Eine Begegnung mit der Macherin Simone Karpf und der Schauspielerin Vera Bommer, einer der Protagonistinnen des Ensembles des Grauens.