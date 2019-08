Kulturplatz vom 31. August 2019

Schon Anfang zwanzig glänzt sie am Schauspielhaus Zürich in Theaterstücken von Weltrang wie «Das Käthchen von Heilbronn» oder «Faust II». Liselotte Pulver stellt früh unter Beweis, welch gut ausgebildete, hochtalentierte Schauspielerin sie ist und prompt wird sie vom deutschen Filmmarkt entdeckt.



Nördlich der Grenze avanciert die Schweizerin zum Leinwand-Star – als Komödiantin, denn nach dem Krieg ist das Bedürfnis nach Ablenkung in Deutschland groß. Entsprechend zahlreich strömen die Menschen ins Kino, um wenigstens kurzzeitig der Mühsal des Alltags zu entrinnen.



Das kommt der Berner Frohnatur entgegen, aber damit begnügt sie sich nicht. Lilo Pulver will genauso in ernsten Rollen brillieren – wie bereits auf der Theaterbühne. Das gelingt ihr nicht zuletzt in der Heimat, wo sie das Vreneli in den Jeremias-Gotthelf-Verfilmungen «Uli der Knecht» und «Uli der Pächter» verkörpert.