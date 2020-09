Zwei Tage vor der Premiere wurde der Lockdown ausgerufen. Jetzt endlich, mit fünfeinhalb Monaten Verspätung, startet der Schweizer Nationalcircus Knie am 4. September in Bern doch noch seine Tournee – wenn auch eine verkürzte. So etwas gab es noch nie.



Maskenpflicht herrschte auch bei der feierlichen Eröffnung des renovierten und erweiterten Stadtcasinos Basel, dessen Musiksaal zu den zehn besten der Welt gehört. Damit die exzellente Akustik erhalten bleibt, arbeiteten die Architekten Herzog & de Meuron und der Akustikspezialist Karlheinz Müller arbeiteten Hand in Hand. Ein Weltnovum: die neue Fairtrade-Orgel.



Und: Während des Lockdowns wurde Kochen in vielen Haushalten wieder zur Tradition. Umso mehr ins Gewicht fiel der Verzicht, gemeinsam mit Freunden und Bekannten das Gekochte zu genießen. Dass Kochen und Essen eine gesellschaftliche, aber auch politische Dimension haben, wissen besonders auch die Baselbieter Kunstköchin Sandra Knecht und die Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie, die in ihrem neuen Buch die Welt auf den Teller bringt – und das nicht erst seit Corona.