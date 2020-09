Im Autokino: Kulturplatz vom 23. Mai 2020

Und: Frauen seien die Heldinnen der Krise, heißt es während Corona immer wieder. Ein Großteil der systemrelevanten Berufe im Verkauf, im Gesundheitswesen und in der Kinderbetreuung werden vom weiblichen Teil der Bevölkerung geleistet. Und oft sind es auch die Frauen, die zu Hause vieles stemmen: Homeoffice, Homeschooling und Hausarbeiten. Nun werden die Stimmen lauter, die befürchten, dass die Coronakrise zu einem Rückschlag in der Emanzipation führt. Dass Frauen also, erst als Heldinnen gefeiert, als Verliererinnen aus der Krise hervorgehen. "Kulturplatz" hat sich umgehört: Was sind die Chancen und Risiken dieser Krise – aus Frauensicht?