Digitale Schule – Segen oder Fluch?: Kulturplatz vom 22. August 2020

Nach den Sommerferien ist nun wieder im ganzen Land Schule im Klassenzimmer angesagt. Viel wurde vor dem Start diskutiert, ob mit oder ohne Maske. Dabei ging eine zentrale Frage beinahe vergessen: Was hat die Schule nach dem Corona-Lockdown in Sachen Digitalisierung gelernt? Die Wochen im Fernunterricht waren eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für das Lehrpersonal. Alle mussten sich innert kürzester Zeit in neue digitale Kommunikations- und Lehrmittel einarbeiten. Wie gut ist das gelungen und wohin soll der digitale Weg noch führen? Wie steht es um die Datensicherheit?