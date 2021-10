Zurich Film Festival: Kulturplatz vom 2. Oktober 2021

Von den einheimischen Produktionen zog Michael Steiners Eröffnungsfilm "Und morgen seid ihr tot" am meisten Aufmerksamkeit auf sich. Das Drama schildert eine wahre Geschichte, die die Schweiz 2011 in Atem hielt: Daniela Widmer und David Och wurden als Touristen in Pakistan von Kidnappern an die Taliban verhökert. Ihre Flucht ist bis heute die Einzige, die Zivilisten auf eigene Faust gelang.



Große Namen aus Hollywood lockte das Zurich Film Festival dieses Mal deutlich weniger an als in den Jahren vor der Pandemie. Doch ein großer Star gab sich die Ehre: Sharon Stone, die mit dem "Golden Icon Award" für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Kathrin Hönegger, die wie immer aus ihrer Radio-Box direkt vor dem roten Teppich für Radio SRF 3 berichtet, hatte das Vergnügen, die Amerikanerin im Namen des "Kulturplatz" zu interviewen.



Für gute Stimmung sorgte auch die Suite "Eye to the World", die kurz vor Festivalbeginn mit dem Tonhalle-Orchester Zürich aufgenommen wurde. Die Komposition von Diego Baldenweg mit Nora Baldenweg & Lionel Baldenweg soll als klar konturiertes Signet das internationale Profil des Festivals weiter schärfen. "Kulturplatz" hat die aufwendige Produktion der akustischen Visitenkarte unter der Leitung von Stardirigent Paavo Järvi hautnah mitverfolgt.