Liebe in Zeiten von Corona: Kulturplatz vom 2. Mai 2020

Für die Liebe gibt es keinen Bundesratsentscheid. Der Ausnahmezustand sorgt in vielen Bereichen des Lebens für riesige Probleme und Herausforderungen, fördert aber vielleicht sogar die wahre Liebe. Denn die pandemiebedingte Isolation minimiert die Kontaktmöglichkeiten, und das ist gut, um den Menschen fürs Leben zu finden. Multioptionsgesellschaft per Tinder und Co. war gestern, jetzt muss man sich bewusst auf jemanden einlassen, weil eben nicht hinter der nächsten Ecke schon wieder ein neues Date wartet. Die Reduktion erhöht die Chancen, sich auf eine Liebe einlassen zu können. «Kulturplatz» über das Finden der grossen Liebe in schwierigen Zeiten.