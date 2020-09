Helden auf ihre Art sind auch die Menschen, die in Beirut leben. Dreimal wurden sie in der jüngsten Vergangenheit vom Schicksal getroffen: erst die heftigen Proteste gegen die korrupte Regierung, dann die Coronakrise, die sich im verarmten Land besonders desaströs auswirkte, und schließlich die Explosion im Hafen von Beirut, die nicht nur ganze Stadtteile zerstörte, sondern auch das Kulturleben Beiruts mitten ins Herz traf. Gerade Beirut ist eine Stadt, in der Kultur ein Überlebenselixier ist. Eine Reportage über das Leben zwischen den Trümmern, in dem sich Hoffnung und Verzweiflung die Waage halten.



Seit Corona hat sich das Leben merklich verkompliziert: Barrieren und Hindernisse überall. Homeoffice, Online-Unterricht, Social Distancing, und der daraus wachsende, große Wunsch nach Gemeinschaft – all das stellt unsere gebaute Umwelt auf den Prüfstand. Pandemien haben auch eine Auswirkung auf den Städtebau. Architektinnen und Stadtplaner fragen sich: Wie muss eine Stadt gestaltet sein, damit man darin den nächsten Shutdown gut übersteht? Was tun mit den Bürogebäuden, wenn sie durch permanentes Homeoffice nicht mehr gebraucht werden?



Und schließlich: Eine musikalische Heldin, die endlich ihre verdiente Anerkennung bekommt. Erika Stucky spannt in ihrem Leben und in ihrer Musik einen weiten Bogen: von Kalifornien bis ins Oberwallis, von Avantgarde bis zum traditionellen Jodel. Jetzt hat sie den Schweizer Musikpreis gewonnen.