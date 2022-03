Auch in den meisten Museumssammlungen und Ausstellungsprogrammen spielt das männliche Geschlecht eine dominante Rolle. Das ändert sich nun aber langsam, mit mehr erfolgreichen Künstlerinnen, mit mehr berufenen Museumsdirektorinnen und mit einem höheren Bewusstsein für einen Geschlechterunterschied, der nicht sein müsste. Doch der Weg ist noch weit, bis Frauen in der Kunst einen vergleichbaren Stellenwert haben.



Sie haben es am eigenen Leib erlebt, was es heißt, Künstlerinnen in einer männlich dominierten Welt zu sein: die zwei Grandes Dames der US-Kunst Jenny Holzer, heute 71 Jahre alt, und Louise Bourgeois, die 2010 verstorben ist. Jetzt zeigt die amerikanische Konzeptkünstlerin Jenny Holzer im Kunstmuseum Basel eine von ihr kuratierte Ausstellung über die berühmte französisch-US-amerikanische Bildhauerin Louise Bourgeois. Zwei Frauen aus verschiedenen Generationen, die sich im Kunstbetrieb gegen Männer behaupten mussten.