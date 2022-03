1989 wurde "MTV Unplugged" ins Leben gerufen, 1990 Patent Ochsner. Nun sind die beiden Fast-Jahrgänger – die je auf ihre Art eine Kultur-Institution bilden – zusammengekommen. Die Kooperation entwickelte sich zu "einer intensiven Reise in die Vergangenheit", wie es Sänger Büne Huber ausdrückt.



Da "Unplugged" bedeutet, die Lieder unverstärkt zu spielen, musste sie die Band anders arrangieren. Patent Ochsner stand also vor der Herausforderung, einen nochmals neuen Zugang zum eigenen Werk zu finden, allen voran zu den größten Hits.



Um diese inspirierende, aber auch anspruchsvolle Aufgabe zu meistern, arbeitete die Gruppe während mehrerer Monate intensiv an einer rein akustischen Interpretation der Songs – und lud dazu prominente Gastmusikerinnen und -musiker ein, etwa Heidi Happy oder Sophie Hunger.



SRF hat die aufwendigen Proben eng begleitet. Entstanden ist ein Film, der die "kreative und inspirierende" Zeit, so Huber, hautnah dokumentiert. "Kulturplatz"-Moderatorin Nina Mavis Brunner besucht nun den charismatischen Sänger in seinem persönlichen Atelier, um mit ihm die wichtigsten Etappen Revue passieren zu lassen.



Dabei werden sie sich auch Höhepunkte aus den zwei Unplugged-Konzerten heraussuchen, die die Band im Oktober 2021 gab. Die intimen Auftritte im Casino Bern stehen gewissermaßen am Anfang einer Tour durch die Schweiz, zu der die Band jetzt aufgebrochen ist. Für reichlich Gesprächsstoff wird also gesorgt sein.



Aufschlussreiche Erkenntnisse liefert auch das Interview, das "Kulturplatz" mit Mara Ridder führte, der Verantwortlichen der "MTV Unplugged"-Produktionen in Europa. Der Beitrag zeigt, wie es zur Zusammenarbeit mit Patent Ochsner kam, an welche Bedingungen sie geknüpft ist und warum es so lange gedauert hat bis zur Schweizer Premiere. Bevor nämlich erstmals eine hiesige Band eine solch "unverstärkte" Session aufnehmen durfte, waren schon zahlreiche Weltstars an der Reihe. Die Bandbreite reicht von Paul McCartney, Eric Clapton oder Nirvana in den Anfangsjahren bis zu Katy Perry, Miley Cyrus oder A-ha in der jüngeren Vergangenheit.



Der Blick zurück ermöglicht, das Phänomen MTV an sich zu beleuchten. Der Musikfernsehsender stand vor 40 Jahren am Ursprung einer bahnbrechenden Entwicklung: Er versah die Musik mit Bildern – Videoclips! So innovativ MTV damals war, so sehr musste sich der Sender später immer wieder neu positionieren, denn plötzlich bot das Internet die viel größere Plattform für die Stars.