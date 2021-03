Mit Patent Ochsner am Openair Blausee: Kulturplatz vom 12. September 2020

Digitalmultis wie Amazon, Google & Co sind die großen Gewinner der Coronakrise, ihre Umsätze und Gewinne steigen fulminant. Dies während viele andere Geschäfte schließen, Menschen ihre Arbeit verlieren und die Staaten sich enorm verschulden. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman nennt es den "Triumph der Ungerechtigkeit".



Corona verschärft den Disput um die Steuergerechtigkeit zusätzlich. Doch die EU ist zerstritten, erst vereinzelt führen Staaten wie Frankreich und Österreich im Alleingang Digitalsteuern ein. Nötig wäre jedoch internationale Koordination. Wie positioniert sich die Schweiz in dieser Gemengelage?



Trotz coronabedingter Touristenflaute: Wie alle zwei Jahre eröffnet in Vevey im Kanton Waadt das internationale Festival Images, mit hochkarätigen Fotografieausstellungen, verstreut über die halbe Stadt. Gelingt es den Organisatoren, unter dem etwas schwammigen Motto "Unexpected. Le hasard des choses" (zu Deutsch: "Unerwartet. Wie es der Zufall will") ein breites Publikum anzulocken, wie dies bei den letzten Ausgaben jeweils gelang?



Nachdem Cannes und Locarno wegen der Pandemierestriktionen kleine Brötchen backen mussten, versucht nun Venedig als erstes der großen Filmfestivals, mit einem Vollprogramm nahtlos an die glamouröse Vergangenheit anzuknüpfen. Doch der Restart gestaltet sich harzig, das Programm und die Gästeliste erreichen bei Weitem nicht die gewohnte Qualität. Am meisten Interesse dürfte "I Am Greta" wecken, der Dokumentarfilm über die schwedische Vorkämpferin der globalen Klimaaktivisten.