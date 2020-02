Zweigelt - Wein und Wahrheit

Friedrich Zweigelt (li.) am Weinbaukongress in Heilbronn (1937)

Quelle: ORF/Media Vilm

Fritz Zweigelt, 1888 als Sohn eines Lehrers in Hitzendorf bei Graz geboren, beschäftigte sich mit Insektenforschung und Botanik. Und er war der führende Oenologe seiner Zeit. 1920 ist ihm durch die Kreuzung "St. Laurent x Blaufränkisch" ein einzigartiger Glückswurf gelungen, die Züchtung einer frostresistenten Traube.



Regisseur Gerald Teufel erzählt in seiner Dokumentation die Geschichte des Wissenschaftlers Zweigelt und zeigt, wie sich der deutschnationale Oenologe immer weiter in den Nationalsozialismus verstrickt hat, bis er schließlich Karriere als Leiter der Weinbauschule in Klosterneuburg und Leiter der von den Nazis enteigneten Güter des Stifts Klosterneuburg wurde.