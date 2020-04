Zeugen des Krieges - Kriegsfotografie im Wandel

Doch professionelle Fotograf*innen bekommen immer weniger Aufträge: Einst schickten Verleger ihre Reporter*innen und Fotograf*innen in alle Teile der Welt, um vor Ort Eindrücke und Aufnahmen zu sammeln. Heute sitzen viele schreibende Journalist*innen Zuhause und nutzen Fotos von lokalen Fotograf*innen und von Agenturen. In einigen Fällen auch die Handyfotos zufälliger Augenzeug*innen, denn mittlerweile sind wir alle zu potentiellen Fotograf*innen geworden. Durch soziale Medien kann jeder posten, was er für wahr und richtig hält - ohne redaktionellen Filter. Besonders Fotografien bekommen dadurch noch einmal eine ganz neue Macht. Der Kampf um die Hoheit des Bildes ist entbrannt wie noch nie zuvor. Gehen damit der künstlerische Anspruch und die journalistische Neutralität verloren? Ersetzt das primäre Augenzeugen-Foto heute gewissermaßen den Blick der Fotojournalist*innen?