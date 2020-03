Wo sich Himmel und Erde begegnen - 900 Jahre Stift Klosterneuburg

Stift Klosterneuburg

Quelle: ORF/Breisach Medienwerkstatt.

Um die Gründung des Stiftes Klosterneuburg rankt sich eine Sage. Der Legende nach wurde das Stift Klosterneuburg an jener Stelle errichtet, an der der Babenberger-Markgraf Leopold III. nach neun Jahren den verlorenen Brautschleier seiner Frau Agnes auf einem Holunderstrauch wiederfand. Am 29. September 1136 wurde die Stiftskirche in Klosterneuburg feierlich vom Salzburger Erzbischof geweiht. Wenige Wochen später, am 15. November 1136, starb Leopold, wie eine Chronik berichtet, bei einem Jagdunfall. Bald nach seinem Tod wurde Leopold vom Volk als Heiliger verehrt. Offiziell heilig gesprochen wurde er am 6. Jänner 1485. Leopold III. ist nicht nur ein Heiliger Österreichs unter vielen, sondern seit 1663 auch offiziell der Nationalpatron dieses Landes. Sein Festtag am 15. November wird bis zum heutigen Tag - vor allem in Klosterneuburg - in besonderer Weise gefeiert.