Kultur

Wo Bücher die Welt bedeuten - Karibik, St. Vincent und die Grenadinen

In der südlichen Karibik ist ein Schiff unterwegs, das es so nicht noch einmal gibt: die "Logos Hope" - voller Bücher und voller Freiwilliger, die diese Bücher unter die Leute bringen. Einer der mobilen Bibliothekare ist Micha Roggensinger, gebürtiger Schweizer, den das Filmteam in Kingstown auf St. Vincent und auf Grenada begleitet.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 27.09.2020