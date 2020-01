Wiener Zeitgeist - Aufbruch in die 80er

Zur selben Zeit nahm aber etwas Fahrt auf, das mit einer pulsierenden, kunstaffinen Szene und dem so bedeutungsschwangeren Begriff "Zeitgeist" zu tun hatte. Mode bekam eine ebenso politische wie internationale Note, das U4 lockte internationale Stars wie Sade in den Keller, Designer entwarfen In-Lokale, mit Falco oder Hansi Lang boomte eine neue Musikszene, Kunst und Werbung gingen eine Symbiose ein. Und die Zeitschrift "Wiener" wurde zum Zentralorgan des Zeitgeists. Der Film beleuchtet ein halbes Jahrzehnt, in dem sich Wien als Weltstadt neu erfand.