Wenn der Rabbi lacht - Paul Chaim Eisenberg und der jüdische Humor

Paul Chaim Eisenberg beim Musizieren mit Roman Grinberg und Michael Bünker

Quelle: ORF/Tausend Rosen

In der jüdischen Gemeinschaft kritisieren manche den umtriebigen Rabbiner als "Entertainer" und als "zu wenig religiös"; für Eisenberg ist Humor aber nicht Selbstzweck, sondern eine Methode um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die ernsteren Anliegen zu lenken. Humor hat im Judentum einen fixen Stellenwert: egal ob es um Religion, Geschichtsaufarbeitung, Politik oder Zwischenmenschliches geht - das Augenzwinkern besiegt jede Form von Autorität und Fundamentalismus. Eisenberg führt uns an ausgesuchte Orte in Wien, an denen er gemeinsam mit seinen Freunden und Freundinnen die Tiefen und Untiefen der jüdischen Heiterkeit erläutert.