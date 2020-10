Die Wahrheitskrise

Was ist wahr, was ist falsch? Ist Wissenschaft gleich Wahrheit? Die Corona-Krise hat erneut gezeigt, wie gespalten zumindest die öffentliche Meinung in diesem Land ist. Nach den gesellschaftlichen Umwälzungen der Migrationskrise hat der Kampf um Deutungshoheit im Zuge der Virus-Bekämpfung nochmals neue Ausmaße angenommen: Was sind die Fakten, an die wir als Gesellschaft noch einheitlich glauben? Gab es die je? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn das Modell der „alternativen Fakten“ um sich greift?