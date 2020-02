Von Hochosterwitz bis Miramare - Traumschlösser am Rande der Alpen

Das geheimnisvolle Schloss des adeligen Forschers und Universalgelehrten Valvasor in Bogensperk bei Laibach war ebenso Ziel der Besuchstour, wie das barocke Prunkschloss der einflussreichen Familie Goess in Ebenthal in Kärnten. In diesem Bundesland, in Wolfsberg hat sich auch die Gräfin Laura Henkel Donnersmarck ihr Traumschloss errichten lassen.