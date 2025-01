Vienna in Hollywood - Pioniere der Filmmusik

Der österreichische Komponist Max Steiner beim Dirigieren der Orchesteraufnahme der Filmmusik zum Film "King Kong" 1933.

Quelle: Filmwerkstatt Wien

Der oft betonte Unterschied zwischen so genannter E- und der U-Musik für die großen Lichtspieltempel der Zeit - er hält so nicht. Österreichs Pioniere der Filmmusik erhielten eine klassische Ausbildung und schufen symphonische Werke, bevor sie nach Hollywood aufbrachen und dort Ruhm erlangten.



Barbara Weissenbeck spannt in ihrem Film den Bogen von den Anfängen der musikalischen Begleitung von Stummfilmen über die 1933 komponierte Filmmusik zu "King Kong" durch den Österreicher Max Steiner (Bild oben dirigierend in der Badewanne) bis hin zur Krise der Filmmusik-Industrie in den 1990er Jahren.