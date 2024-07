Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø

Haus eines Bootsbauers, Bodø, Norwegen.

Quelle: ORF / Walter Reichl

Der Hafen wird von postmodernen Bauten dominiert, gleich dahinter leben die Einheimischen in schmucken bunten Holzhäusern.



Im 2. Weltkrieg wurden rund zwei Drittel der Gebäude zerbombt, einen historischen Stadtkern sucht man vergebens. "… und am Ende der Straße ist der Flughafen" sagt man in Bodø als Wegbeschreibung: Der liegt nämlich mitten in der Stadt.



Bodø ist also verhältnismäßig leicht zu erreichen. Trotzdem ist die Stadt Reisenden vor allem als Schiffanlegestelle für die Überfahrt auf die Inselgruppe der Lofoten bekannt.