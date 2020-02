Dort sorgt die "rote Frucht aus dem Westen" für einträgliche Geschäfte. Mit rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr ist China der größte Tomatenproduzent der Welt. Die begehrten Früchte gedeihen in der Provinz Xinjiang und finden als Tomatenpaste ihren Weg nach Europa. In eindrucksvollen Bildern dokumentiert Maria Magdalena Koller in "Triumph der Tomate" die Reise dieser schmackhaften Kulturpflanze um die Welt.