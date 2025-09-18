Hauptnavigation

  4. Traditionell Experimentell – Das Jazzfestival Saalfelden
Eine Saxofonspielerin vor dunklem Hintergrund mit der Aufschrift Jazzfestival Saalfelden

Traditionell Experimentell – Das Jazzfestival Saalfelden

Seit fast fünf Jahrzehnten ist Saalfelden am Steinernen Meer im Salzburger Pinzgau Treffpunkt der internationalen Jazz-Szene.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.09.2025
11:55 - 12:20 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Gegründet von Pinzgauer Musikfans, denen die Reise zu anderen Festivals irgendwann zu weit war, hat sich das Jazzfestival Saalfelden von der Nischen-Konzertreihe am Ortsrand über Jahrzehnte hinweg zu einem der wichtigsten Festivals zeitgenössischer Musik entwickelt.

Ein Gitarrenspieler am Mikrofon zum Publikum gewandt
Eine der zahlreichen Bühnen in Saalfelden.
Quelle: ORF/ORF Salzburg.

Lukas Möschl zeigt die Geschichte eines Festivals, das sich auch aufgrund finanzieller Herausforderungen immer wieder neu erfinden musste.

Er spürt außerdem dem heutigen Reiz des Festivals nach. Mit zahlreichen Bühnen im ganzen Ort bildet das Jazzfestival Saalfelden mittlerweile nicht nur für die einheimische Bevölkerung ein jährliches Highlight, sondern bietet auch den Musikerinnen und Musikern Jahr für Jahr in Saalfelden einen idealen Ort für ihre musikalischen Experimente.

