Teures Erbe – Leben und Arbeiten in alten Gebäuden

1000 Bregenzerwälder Bauernhäuser stehen leer, Altbauten sind nur teilweise bewohnbar, Schlösser brauchen Mieter im großen Stil.



Abreißen oder renovieren ist oft die Frage, kreative Lösungen werden gesucht: Von der Fabrik in Bludenz bis zur Burg in Hohenems, vom ehemaligen Pferdestall in Dornbirn bis zum Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert im Klostertal: In der Dokumentation geht es um gelungene Renovierungen quer durch Vorarlberg.