Young. Black. British.

Die englische Musikerin Lianne LaHavas

Quelle: ZDF

Auf einer dieser Black Lives Matter - Demonstrationen wurde auch Stormzy, The King of Grime, gesichtet. Der Superstar spricht den Rassismus im Land offen an, in seinen Liedern und in unserem Interview: „Als Schwarzer weißt Du immer: es gibt Dinge, die sind nicht für Dich, Orte, an denen Du Dich besser nicht blicken lässt.“ Neben Stormzy treffen wir die Musikerin Lianne La Havas, die erzählt, wie sehr die Black Lives Matter Demonstrationen sie bewegt haben. "Tausende von Londonern, aber von überall in der Welt, saßen vor dem Innenministerium. Ganz friedlich. Alle trugen Masken. Es fühlte sich historisch an. Und ich dachte: vielleicht ändert sich jetzt wirklich etwas.“