Stift Stams - Die Renovierung der Superlative

Der Bernardi-Saal in Stift Stams erstrahlt wieder in barockem Glanz

Quelle: ORF/Landesstudio Tirol

"Unterwegs in Österreich" - gestaltet von Georg Laich - zeigt, mit welch ungeheurem Einsatz die Gebäude mit ihren wertvollen Fresken und Kunstschätzen gerettet werden konnten.



Bis in die letzten Monate wurden in Stams immer wieder spannende Entdeckungen gemacht: So tauchten in einem zweckentfremdeten Nebengebäude kostbare originale Wandmalereien auf, die hinter einer Mauerschicht beinahe unbeschadet die Jahrhunderte überstanden haben. Restauratoren, Bauforscher und Handwerker demonstrieren Fähigkeiten, die nur mehr wenige gesuchte Spezialisten beherrschen. Der Konvent der Stamser Zisterziensermönche gewährt Einblicke in das Stiftsleben, das bis heute täglich dem strengen Rhythmus von Beten und Arbeiten folgt.